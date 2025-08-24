Stade Rennais : Christopher Wooh a fini à l’hôpital après un gros coup de sang contre Lorient

Après son expulsion face à Lorient, Christopher Wooh a eu un geste d’humeur, ce qui lui a valu un petit tour à l’hôpital.

Le Stade Rennais a vécu un après-midi cauchemardesque ce dimanche lors du derby breton contre Lorient. Le club rennais a subi une défaite sévère, s’inclinant 4-0 face à des Merlus qui ont su profiter de la situation. En effet, la rencontre a été marquée par deux cartons rouges en 11 minutes pour Rennes, qui s’est retrouvé rapidement en difficulté.

Après Mahdi Camara, c’est ensuite Christopher Wooh qui a été expulsé pour une faute sur Tosin, laissant son équipe à neuf, ce qui a complètement déséquilibré la formation dirigée par Habib Beye. La sortie anticipée de deux joueurs clés a largement facilité la domination lorientaise et précipité le score en faveur des locaux.

Quelques points de suture

La situation s’est encore aggravée pour Wooh. Visiblement extrêmement frustré par son exclusion, il a exprimé sa colère en se blessant sérieusement à la main — selon Le Parisien, il aurait heurté un mur ou une vitre. La blessure était suffisamment grave pour nécessiter un transport immédiat à l’hôpital où il a reçu des points de suture. Les soins ont été prodigués pour stopper le saignement et stabiliser l’état du joueur avant son retour à Rennes.

Cette rencontre restera comme un après-midi difficile pour le Stade Rennais, confronté à la fois à une lourde défaite, à des expulsions précoces et à une blessure d’un de ses défenseurs. Une série noire qui pourrait peser sur le moral de l’équipe.