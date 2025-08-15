Stade Rennais : Habib Beye sanctionne un joueur à quelques heures du match contre l’OM

À quelques heures du match entre le Stade Rennais et l’OM, le défenseur central Mikayil Faye a été sanctionné par Habib Beye.

La première journée de Ligue 1 réserve déjà son lot de surprises pour le Stade Rennais. Alors que le club breton reçoit l’Olympique de Marseille ce vendredi soir au Roazhon Park, Mikayil Faye ne figurera pas dans le groupe retenu. Selon les informations de François Rauzy, le jeune défenseur central est arrivé en retard au rassemblement ce matin, et bien qu’il ait rejoint ses coéquipiers par ses propres moyens à midi, il a été prié de quitter l’hôtel.

Mikayil Faye déjà sanctionné

En conséquence, il est hors groupe pour cette rencontre, et ne devrait pas disputer le match face aux Phocéens. Cette décision traduit un message clair de la part du staff rennais emmené par Habib Beye, qui montre d’emblée une exigence stricte sur la discipline et la ponctualité dès le début de la saison. Mikayil Faye, arrivé à l’été 2024 en provenance du FC Barcelone, n’a disputé que 12 rencontres avec le SRFC, et devra attendre d’autres occasions pour prouver sa valeur sur le terrain.