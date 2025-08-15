Stade Rennais – OM : le groupe breton avec une présence remarquée

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match de ce soir. Mahdi Camara, fraîchement recruté à Brest, est présent.

La première chose que les supporters rennais et marseillais ont regardé dans la liste des joueurs convoqués pour le match de ce soir, c’est la présence de Quentin Merlin et Valentin Rongier. Les deux anciens Olympiens sont bien là. Mahdi Camara est également présent. Chipé à l’OGC Nice, où il s’apprêtait à signer, l’ancien milieu brestois est dans le groupe. Lui qui a marqué deux fois lors des trois dernières saisons contre l’OM, son club de cœur, pourrait disputer ses premières minutes sous le maillot rouge et noir.

Gardiens : Alemdar, Samba, Silistrie.

Défenseurs : Frankowski, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Wooh, Faye, Seidu, Merlin, Nagida.

Milieux : James, Cissé, Fofana, Camara, Rieder, Rongier, Blas.

Attaquants : Meïté, Salah, Al-Tamari, Yildirim.