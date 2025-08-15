PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !
Stade Rennais : Beye va tenter un pari osé face à l’OM

L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, en discussion avec un dirigeant.
Raphaël Nouet
15 août 2025

Arnaud Kalimuendo vendu et pas encore remplacé, l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, devrait aligner le jeune Kader Meïté face à l’OM, ce soir, pour les débuts en L1.

Ce soir, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille sont chargés de frapper les trois coups en championnat de France. Une belle affiche au Roazhon Park, entre des Rouge et Noir revanchards et des Phocéens désireux de confirmer. Pour ce choc face à son ancien club, l’entraîneur du SRFC, Habib Beye, a expliqué en conférence de presse être très satisfait de son effectif, même s’il attend encore du renfort, notamment en attaque. Car le principal atout offensif rennais, Arnaud Kalimuendo, a été vendu à Nottingham pour 30 M€ et pas encore remplacé.

Meïté, 17 ans et promis à un bel avenir

Pour ce choc, Beye devrait aligner un 3-5-2 avec les anciens Marseillais Rongier et Merlin titulaires. En attaque, il devrait faire confiance à Mousa al-Tamari et au jeune Kader Meïté. A seulement 17 ans, le natif de Créteil n’a disputé que 17 matches dans l’élite (2 buts inscrits). Habib Beye croit beaucoup en lui et pense qu’il pourra parfaitement tenir son rôle ce soir, même face à une équipe expérimentée comme celle de l’OM.

Cependant, l’entraîneur rennais estime que, pour son bien, il ne peut pas porter tous les espoirs de l’attaque rouge et noir aussi jeune. Raison pour laquelle il attend un renfort d’ici le 1er septembre.

Ligue 1Stade Rennais
