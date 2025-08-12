Stade Rennais Mercato : Frankowski fait une première victime à Rennes, un nouveau départ est bouclé !

Barré par la concurrence, le jeune latéral Rayan Bamba va quitter le Stade Rennais.

Depuis la semaine passée, Przemyslaw Frankowski est un joueur du Stade Rennais. Ancien piston droit du RC Lens, le Polonais avait été transféré à Galatarasaray en janvier dernier mais il ne s’était pas imposé chez les champions de Turquie, qui ont tout de même levé son option d’achat pour mieux le vendre cet été. Frankowski était une cible prioritaire du directeur général du SRFC, Arnaud Pouille, qui occupait la même fonction en Artois et y a bien connu Frankowski.

Bamba va rejoindre Nancy

Avec cette arrivée, l’horizon est bouché pour Rayan Bamba. Et selon Le Parisien, le jeune latéral va quitter le SRFC qui s’apprête à l’envoyer à Nancy, qui vient de remonter en Ligue 2. Prolongé au début de l’été jusqu’en 2027, Bamba avait déjà été prêté la saison dernière à Concarneau. Où il avait été élu meilleur latéral droit de N1. Il arrivera à Nancy sans option d’achat.