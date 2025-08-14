Stade Rennais Mercato : départ imminent d’Arnaud Kalimuendo vers Nottingham Forest

Arnaud Kalimuendo s’apprête à quitter le Stade Rennais et devrait rejoindre l’Angleterre dans les prochaines heures.

L’aventure bretonne d’Arnaud Kalimuendo touche à sa fin. L’attaquant de 23 ans devrait quitter Rennes pour rejoindre Nottingham Forest, 7ᵉ de Premier League la saison passée. Le club anglais a transmis une offre de 30 millions d’euros, qui devrait être acceptée par les dirigeants rennais, ce qui permettrait au SRFC de réaliser une belle plus-value après son recrutement à 20 M€ en 2022.

Kalimuendo attendu en Angleterre dans les prochaines heures

Selon L’Équipe plus tôt ce jeudi, Rennes aurait déjà accepté cette offre, mais d’après Ouest-France, aucun accord définitif n’était encore encore conclu. Nottingham Forest, déjà d’accord avec le joueur, avait vu une précédente offre de 31 M€ refusée. Les négociations portent encore sur les bonus, les mécanismes de solidarité et le pourcentage à la revente, ce qui pourrait faire monter le deal à 35 M€.

Mais comme vient de le rapporter Foot Mercato ce jeudi soir, Kalimuendo est attendu de l’autre côté de la Manche dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. Auteur de 40 buts et 14 passes décisives en 112 matchs avec le SRFC, l’ancien Lensois va découvrir la Premier League et retrouver la Ligue Europa avec Forest.