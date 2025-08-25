OM Mercato : Moumbagna va tenter de se relancer dans le Calcio !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : la piste Junior Traoré (Bournemouth) relancée !

Hamed Junior Traoré devançant Pierre-Emile Hojbjerg lors d'OM-Auxerre la saison passée.
Raphaël Nouet
25 août 2025

Intéressé par son profil au début du mercato, l’OM a réactivé la piste menant à Hamed Junior Traoré (Bournemouth), qui lui avait fait beaucoup de mal lors de son prêt à Auxerre la saison dernière.

🟧 Piste crédible

Lancé dans une fin de mercato de folie, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes et en réactive certaines ! Ce lundi, Foot Mercato annonce que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont réactivé celle menant à Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif ivoirien est bien connu de Roberto De Zerbi, qui l’a eu sous ses ordres à Sassuolo et des supporters de l’OM puisqu’il leur avait fait très mal avec l’AJ Auxerre, où il était prêté, la saison dernière (un but lors du 3-1 au Vélodrome à l’aller, une passe décisive lors du 3-0 au retour).

L’AS Monaco le veut aussi

Le média ne précise pas si l’OM se lancerait dans un transfert ou dans un prêt pour Traoré. Mais Transfermarkt situe sa valeur aux alentours de 20 M€. L’AS Monaco est également intéressé mais plus l’OL, qui a tenté sa chance au début de l’intersaison. Milieu offensif capable d’évoluer dans l’axe mais aussi sur les côtés, avec une préférence pour le gauche, Traoré serait une bonne idée si Adrien Rabiot venait à partir et que les négociations pour Dani Ceballos n’aboutissaient pas.

En deux matches de Premier League, Hamed Junior Traoré n’a joué que 16 minutes mais cela lui a suffi pour distribuer une passe décisive à Liverpool (2-4). Son coach à Bournemouth, Andoni Iraola, ne compte pas sur lui.

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet