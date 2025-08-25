OM Mercato : la piste Junior Traoré (Bournemouth) relancée !

Intéressé par son profil au début du mercato, l’OM a réactivé la piste menant à Hamed Junior Traoré (Bournemouth), qui lui avait fait beaucoup de mal lors de son prêt à Auxerre la saison dernière.

🟧 Piste crédible

Lancé dans une fin de mercato de folie, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes et en réactive certaines ! Ce lundi, Foot Mercato annonce que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont réactivé celle menant à Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif ivoirien est bien connu de Roberto De Zerbi, qui l’a eu sous ses ordres à Sassuolo et des supporters de l’OM puisqu’il leur avait fait très mal avec l’AJ Auxerre, où il était prêté, la saison dernière (un but lors du 3-1 au Vélodrome à l’aller, une passe décisive lors du 3-0 au retour).

L’AS Monaco le veut aussi

Le média ne précise pas si l’OM se lancerait dans un transfert ou dans un prêt pour Traoré. Mais Transfermarkt situe sa valeur aux alentours de 20 M€. L’AS Monaco est également intéressé mais plus l’OL, qui a tenté sa chance au début de l’intersaison. Milieu offensif capable d’évoluer dans l’axe mais aussi sur les côtés, avec une préférence pour le gauche, Traoré serait une bonne idée si Adrien Rabiot venait à partir et que les négociations pour Dani Ceballos n’aboutissaient pas.

En deux matches de Premier League, Hamed Junior Traoré n’a joué que 16 minutes mais cela lui a suffi pour distribuer une passe décisive à Liverpool (2-4). Son coach à Bournemouth, Andoni Iraola, ne compte pas sur lui.