PSG Mercato : après Sanches, le Panathinaïkos pourrait accueillir un autre Parisien
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : un ancien de l’OL pour le poste de latéral gauche, les supporters divisés

Emerson Palmieri lors d'un derby entre West Ham et son ancien club, Chelsea.
Raphaël Nouet
25 août 2025

Le latéral gauche de West Ham Emerson Palmieri serait la piste la plus chaude pour renforcer ce poste à l’OM. Mais les supporters marseillais font la fine bouche au sujet de cet ancien Lyonnais.

🟨 Négociation en cours

On l’a vu samedi après-midi face au Paris FC (5-2) : Ulisses Garcia n’a pas la carrure pour être titulaire à l’OM. Le Suisse est un fidèle soldat, une doublure fiable mais certainement pas un joueur capable de tenir son couloir toute une saison. Raison pour laquelle Medhi Benatia et Pablo Longoria s’activent pour trouver un successeur à Quentin Merlin, transféré à Rennes. Selon Foot Mercato, deux pistes sont explorées : Kostas Tsimikas (Liverpool) et Emerson Palmieri (West Ham). Et c’est le second qui tiendrait la corde.

Il pourrait arriver libre

Déjà, le Grec du LFC est plutôt dans le viseur de la Roma. Ensuite, l’Italo-Brésilien des Hammers aurait trois avantages, selon FM : le plus important, c’est qu’il pourrait débarquer libre car West Ham serait prêt à le libérer de sa dernière année de contrat. Ensuite, il parle à la fois l’italien et portugais, ce qui lui permettra de bien communiquer avec Roberto De Zerbi et Igor Paixao. Enfin, il connaît déjà la Ligue 1 suite à son prêt à Lyon en 2021-22.

Mais justement, cette expérience à l’OL fait que les supporters marseillais s’alarment déjà de voir débarquer un joueur ayant affiché de grosses carences chez les Gones. D’autres pensent qu’il s’agit d’un vrai bon joueur, rappelant qu’il est international transalpin et qu’il a tout de même joué à Chelsea plusieurs saisons. Quoi qu’il en soit, l’OM semble aujourd’hui bien parti pour le recruter.

« Le coup d’œil de But FC »

« Un joueur qui a autant joué au haut niveau, que ce soit en Premier League ou en sélection italienne, ne peut pas être mauvais. A Lyon, Palmieri était arrivé dans un contexte difficile, au moment de la vente du club. A Marseille, il pourrait sans doute mieux donner sa pleine mesure. A But!, en tout cas, on fait confiance à Medhi Benatia et Pablo Longoria ! »

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet