OM Mercato : un ancien de l’OL pour le poste de latéral gauche, les supporters divisés

Le latéral gauche de West Ham Emerson Palmieri serait la piste la plus chaude pour renforcer ce poste à l’OM. Mais les supporters marseillais font la fine bouche au sujet de cet ancien Lyonnais.

🟨 Négociation en cours

On l’a vu samedi après-midi face au Paris FC (5-2) : Ulisses Garcia n’a pas la carrure pour être titulaire à l’OM. Le Suisse est un fidèle soldat, une doublure fiable mais certainement pas un joueur capable de tenir son couloir toute une saison. Raison pour laquelle Medhi Benatia et Pablo Longoria s’activent pour trouver un successeur à Quentin Merlin, transféré à Rennes. Selon Foot Mercato, deux pistes sont explorées : Kostas Tsimikas (Liverpool) et Emerson Palmieri (West Ham). Et c’est le second qui tiendrait la corde.

Il pourrait arriver libre

Déjà, le Grec du LFC est plutôt dans le viseur de la Roma. Ensuite, l’Italo-Brésilien des Hammers aurait trois avantages, selon FM : le plus important, c’est qu’il pourrait débarquer libre car West Ham serait prêt à le libérer de sa dernière année de contrat. Ensuite, il parle à la fois l’italien et portugais, ce qui lui permettra de bien communiquer avec Roberto De Zerbi et Igor Paixao. Enfin, il connaît déjà la Ligue 1 suite à son prêt à Lyon en 2021-22.

Mais justement, cette expérience à l’OL fait que les supporters marseillais s’alarment déjà de voir débarquer un joueur ayant affiché de grosses carences chez les Gones. D’autres pensent qu’il s’agit d’un vrai bon joueur, rappelant qu’il est international transalpin et qu’il a tout de même joué à Chelsea plusieurs saisons. Quoi qu’il en soit, l’OM semble aujourd’hui bien parti pour le recruter.

« Le coup d’œil de But FC »

« Un joueur qui a autant joué au haut niveau, que ce soit en Premier League ou en sélection italienne, ne peut pas être mauvais. A Lyon, Palmieri était arrivé dans un contexte difficile, au moment de la vente du club. A Marseille, il pourrait sans doute mieux donner sa pleine mesure. A But!, en tout cas, on fait confiance à Medhi Benatia et Pablo Longoria ! »