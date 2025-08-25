OM Mercato : Dani Ceballos a déjà donné sa réponse à Marseille

La bombe est tombée il y a quelques minutes : Dani Ceballos est dans le viseur de l’OM. On vient désormais d’apprendre que le milieu du Real Madrid avait donné sa réponse au club phocéen.

Dani Ceballos semble prêt à tourner la page de son aventure madrilène. Après avoir publié sur ses réseaux sociaux la phrase « The last dance » accompagnée d’une photo de lui, le milieu espagnol a laissé entrevoir qu’un départ du Real Madrid pourrait intervenir avant la fermeture du mercato. Plusieurs clubs européens avaient montré de l’intérêt pour l’international espagnol, mais c’est finalement l’Olympique de Marseille qui est en train de prendre une longueur d’avance, comme relayé sur notre site ce lundi.

Ceballos a été convaincu par le projet de Roberto De Zerbi

Selon les informations de AS, le club phocéen est en discussions avancées avec le joueur. Initialement, Ceballos envisageait de rester à Madrid pour se battre pour une place dans l’entrejeu de Xabi Alonso. Cependant, la perspective de devenir un élément central du projet de Roberto De Zerbi a changé la donne. Le technicien italien a clairement indiqué qu’il comptait sur lui comme titulaire indiscutable, un rôle que le joueur espagnol semble prêt à embrasser.

Désormais, tout dépend de l’accord avec le Real Madrid. Les Merengues ne devraient pas s’opposer à son départ si l’OM propose une somme située entre 15 et 20 millions d’euros. Marseille, de son côté, privilégierait une opération sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire la saison prochaine, cherchant à sécuriser l’arrivée de Ceballos tout en s’adaptant aux contraintes financières du club.