OM Mercato : Marseille a trouvé le remplaçant de Rabiot au Real Madrid !

S’il pourrait perdre Adrien Rabiot avant la fin du mercato, l’OM s’est déjà mis en quête d’un remplaçant digne de ce nom, du côté du Real Madrid.

L’Olympique de Marseille continue de bouger intensément sur le marché estival. Après recruté plusieurs nouveaux joueurs, le club phocéen n’est toujours pas rassasié et pourrait encore accueillir d’autres élements. Dans le sens des départs, Jonathan Rowe est parti à Bologne, tandis que le dossier Adrien Rabiot reste incertain, même si le club se penche désormais sur son remplaçant idéal.

Un prêt avec option d’achat ?

Et l’OM vise du très lourd. En effet, selon Fabrizio Romano, Matteo Morretto, ou encore Foot Mercato, Marseille a ainsi ciblé Dani Ceballos, en difficulté au Real Madrid depuis l’arrivée de Xabi Alonso. Il a disputé 4 petites minutes en 2 matchs, et il sort d’une saison à 45 matchs joués sous la houlette de Carlo Ancelotti, en comptant également le Mondial.

Le milieu espagnol, arrivé en 2017 du Betis et sous contrat jusqu’en 2027, a d’ailleurs publié récemment un « Last Dance » sur ses réseaux, laissant entrevoir un départ. L’OM discute actuellement d’un prêt avec option d’achat pour Ceballos, qui pourrait même devenir une obligation d’achat.