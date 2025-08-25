ASSE Mercato : les Verts ont refusé une très grosse offre pour l’une de leurs pépites !

Auteur de 8 apparitions sous le maillot de l’ASSE, Djylian N’Guessan, jeune attaquant de 16 ans, a fait l’objet d’une offre énorme.

À Saint-Étienne, la situation de certains jeunes talents suscite des tensions. Parmi eux, le jeune attaquant prometteur, Djylian N’Guessan, attire de plus en plus les convoitises.

Malgré son récent engagement jusqu’en 2027 avec le club, N’Guessan, qui fêtera ses 17 ans fin août, voit plusieurs équipes s’intéresser à lui. Après avoir disputé huit matchs de Ligue 1 la saison dernière à seulement 16 ans, il n’a pas encore trouvé sa place cette saison en Ligue 2, concurrencé à son poste et pas encore remis d’une blessure.

L’Équipe rapporte d’ailleurs que Saint-Étienne a récemment décliné une offre estimée à 7,5 millions d’euros pour le jeune attaquant, ce qui laisse présager une fin de mercato animée autour de son avenir.