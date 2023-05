RC Lens, PSG : Franck Haise baisse les bras pour le titre, pas Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Le RC Lens revenu à trois points du PSG, certains fans des Sang et Or se prennent à rêver d'une improbable glissade du club parisien en déplacement ce soir sur le terrain de Troyes, une équipe déjà quasiment condamnée à la Ligue 2.

« Je pense que Paris sera champion »

Conscient que Paris a un calendrier qui devrait lui permettre d'assurer avec quatre oppositions face à des équipes à la lutte pour le maintien en cinq matchs, Franck Haise n'a pas envie de se bercer de belles histoires au sujet du titre.

A l'issue de sa victoire face à l'OM hier à Bollaert (2-1), le coach artésien a été très clair sur le sujet : « On est à 3 points mais on sera peut-être à 6 dimanche. Je pense que Paris sera champion. Je le dis depuis un moment. Mais ce qui m’intéresse, c’est de goûter ce bon moment, et préparer notre match contre Reims ».

Interrogé de son côté par Téléfoot, Seko Fofana s'est voulu beaucoup plus optimiste : « Rêver de la première place ? Je pense que tout est possible, il faut avoir la foi, et pourquoi pas se donner les moyens de rêver jusqu'à la fin de saison ».

