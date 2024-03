RC Lens : une légende du FC Nantes est fan des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Dans L'Equipe du jour, on peut lire une interview de Raynald Denoueix, qui s'est exprimé en tant qu'ancien entraîneur de la Real Sociedad, adversaire du PSG demain en 8es de finale retour de la Champions League. Celui qui a fait l'essentiel de sa carrière au FC Nantes, où il a été joueur, éducateur puis coach à succès (deux Coupes de France, un titre de champion entre 1997 et 2001), a insisté sur l'importance pour un club d'avoir une identité forte, citant en exemple... le RC Lens !

"Ça me fout les larmes quand je les entends chanter à la mi-temps"

"À Lens, il y a une identité, ça me fout les larmes quand je les entends chanter à la mi-temps. Ils ont fait un mauvais départ, et ils n'ont pas lâché. Je fais le parallèle. À Lens aussi, il y a une histoire. C'est quelque chose de très fort. Ça porte un club. Ça et la formation. Ça, c'est capital, la meilleure transmission se fera par la formation ou par l'identité. Comme à Lens ou à la Real, comme il a pu y avoir à Barcelone pendant un moment."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

𝐔𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞 👍



Constants dans l’effort et rigoureux défensivement à Lyon, les hommes de Franck Haise ont aussi fait preuve de réalisme pour rentrer à Lens avec les 3⃣ points.#LeHouilleur⛏️ a déniché les stats marquantes de #OLRCL 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) March 4, 2024

Podcast Men's Up Life