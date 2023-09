RC Lens : les mots forts de Patrick Vieira pour complimenter les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens, ce sont souvent ses adversaires qui en parlent le mieux. La saison dernière, tous soulignaient l'incroyable énergie qui portait cette équipe vers la qualification pour la Champions League. Hier soir, Patrick Vieira a repris les bonnes habitudes en faisant part de sa frustration d'avoir perdu avec Strasbourg contre les Sang et Or tout en reconnaissant leur supériorité. Le champion du monde 98 a même parlé d'équipe de Champions League pour définir le Racing... VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "C’est une équipe de Ligue des champions" "Quand tu perds 1-0 contre une équipe de transition avec une grosse maitrise technique comme Lens… On a essayé de changer de système en fin de seconde période et c’est là qu’on a la réussite de ne pas prendre un deuxième but. Lens c’est une équipe qui travaille ensemble depuis des années, on voit que sur l’aspect tactique, technique, au niveau de l’expérience, c’est une équipe de Ligue des champions. Lens fait partie des meilleures équipes françaises de ces dernières années et ils l’ont montré sur la maîtrise du match." Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 𝐸𝑙𝑦𝑒 𝑊𝑎ℎ𝑖 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑏𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑒𝑚𝑖𝑛 👉



Le numéro 9⃣ débloque son compteur buts sous les couleurs lensoises ! ⚽️#FierDEtreLensois #RCSARCL pic.twitter.com/s6OQMHIfbv — Racing Club de Lens (@RCLens) September 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer La déception dominait dans les propos de l'entraîneur de Strasbourg, Patrick Vieira, après la défaite à domicile face au RC Lens (0-1) hier. Mais le champion du monde 98 a reconnu la supériorité des Sang et Or. Une équipe de Champions League, selon lui.

Raphaël Nouet

Rédacteur