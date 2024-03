RC Lens : Wahi donne de ses nouvelles après sa blessure

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Lors de la large victoire ce dimanche du RC Lens sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (0-3), Elye Wahi a inscrit son huitième but toutes compétitions confondues sous le maillot lensois mais s'est blessé à l'épaule gauche. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur lensois a donné des nouvelles plutôt rassurantes de son attaquant, qui ne souffrirait que d'une simple entorse. "Ça n’a pas l’air d’être une luxation parce que ça n’a pas bougé. C’est peut-être une petite entorse au niveau de l’épaule. Je l’espère. Il avait tout de même le sourire et je ne l’ai pas trouvé inquiet à la fin du match. Il faudra voir à froid, on attendra demain pour en savoir plus." VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'ELYE WAHI Wahi s'est montré rassurant aussi Passé en zone-mixte après la rencontre, Elye Wahi a, lui aussi, rassuré sur l'état de son épaule gauche. "Ça va", a simplement lâché le numéro 9 des Sang et Or, qui devrait passer ce lundi des examens pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité. OL - RC Lens : Lens a mangé Lyon tout cru, les tops et les flops du match https://t.co/sUcXnvXUFW — But! Football Club (@club_but) March 3, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Elye Wahi, sorti blessé à l'épaule gauche lors de la victoire ce dimanche du RC Lens sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (0-3), s'est très brièvement exprimé en zone-mixte sur son état de santé.

Fabien Chorlet

Rédacteur