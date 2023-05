Trophées UNFP : on connaît le meilleur entraîneur de Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Paulo Fonseca (LOSC), Pascal Gastien (Clermont), Franck Haise (RC Lens), Philippe Montanier (Toulouse) et Igor Tudor (OM) étaient les cinq nommés pour le titre du meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison 2022-2023. Et c'est Franck Haise, qui a réussi à emmener les Sang et Or jusqu'à la deuxième place de Ligue 1, qui a été élu.