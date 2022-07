PSG, OM - Mercato : un signe rapproche Fofana d'une nouvelle saison au RC Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Annoncé au PSG et à l'OM, Seko Fofana a focalisé beaucoup de regards après sa dernière saison titanesque au RC Lens. Pourtant, si Clauss a cédé aux avances de Marseille, et Doucouré, son compère de l'entrejeu a mis les voiles vers Crystal Palace, le milieu ivoirien semble bien parti rester Sang et Or la saison prochaine et son entraîneur compte bien.

Fofana, l'indéboulonnable du RC Lens

D'après la statistique délivrée par le site lensois.com, Seko Fofana est devenu après la rencontre face à l'Inter le Sang et Or le plus utilisé par Franck Haise sur la phase de matches de préparation des Sang et Or. Sur les 7 joueurs à avoir franchi le cap des 200 minutes disputées cet été, l'Éléphant arrive en tête devant Florian Sotoca avec 270 minutes sur la pelouse. On retrouve derrière, Facundo Medina qui complète le podium. Si le transfert de Seko Fofana s'était déjà bien compliqué, il semblerait que tous les signes le rapprochent d'une saison de plus dans le Nord.