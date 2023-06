RC Lens - Mercato : accord trouvé pour une nouvelle recrue, l'OM devancé !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

À l’approche du début du mois de juillet, le RC Lens pourrait vendre son capitaine Seko Fofana. De ce fait, le club artésien s’active pour renforcer son milieu de terrain en plus de l’arrivée de Stijn Spierings dans ce secteur. Selon les informations de Foot Mercato ce mardi, la piste la plus sérieuse mène à Andy Diouf, 20 ans, qui vient d’être transféré du Stade Rennais au FC Bâle et qui est également courtisé par l'OM. « Le club artésien et son homologue suisse ont d’ores et déjà trouvé un accord verbal », précise le média. 🚨🟡🔴🇫🇷 #Ligue1 |



◉ Accord trouvé entre Lens et Bâle pour Andy Diouf. Mais pas encore avec le joueur.



◉ Lens devrait formuler une nouvelle offre pour Habib Diarra.



◉ Intérêt réel pour Denis Zakaria.



Avec @sebnondahttps://t.co/TVpDXgJCXp pic.twitter.com/6oZyAr6yEU — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 27, 2023

Pour résumer Le RC Lens accélère pour renforcer son milieu de terrain. Un accord serait conclu avec le FC Bâle pour un Français de 20 ans. La cellule de recrutement lensoise menée par Grégory Thil a du boulot cet été, affaire à suivre…

