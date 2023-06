RC Lens - Mercato : c'est quasiment fait entre Seko Fofana et al-Nassr !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

La machine est en route et rien ne semble pouvoir l'arrêter ! Le transfert de Seko Fofana du RC Lens à al-Nassr est dans sa phase terminale et deux informations tombées en ce début de soirée vont dans ce sens. La première, c'est que si les dirigeants saoudiens se sont bien rendus en Croatie aujourd'hui, ce n'était pas pour rencontrer Marcelo Brozovic. La situation du milieu de l'Inter est inchangée : il acceptera d'aller à al-Nassr si sa demande salariale (30 M€) est validée. En outre, le fait d'être dans les petits papiers du FC Barcelone pour la succession de Sergio Busquets le fait réfléchir.

Lens a promis de le laisser partir en cas de belle somme...

Et donc, vu que Brozovic se fait désirer, al-Nassr fonce sur Seko Fofana. Foot Mercato annonce que le club saoudien s'est déjà mis d'accord contractuellement avec le capitaine du RC Lens. Et que les Sang et Or vont recevoir dans les prochains jours une offre en bonne et due forme d'un peu moins de 30 M€. Les dirigeants artésiens se sont engagés à laisser partir leur joueur si une telle somme arrive. Fofana à al-Nassr, c'est donc bien parti, à la plus grande déception des supporters lensois !

Pour résumer Seko Fofana se serait mis d'accord contractuellement parlant avec al-Nassr. Le club saoudien va formuler une offre d'un peu moins de 30 M€ au RC Lens, qui a promis de laisser partir son joueur pour services rendus si une telle somme arrive...

