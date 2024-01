RC Lens Mercato : ça se confirme pour Haïdara et Nantes, son remplaçant déniché en L2 ?

Zapping But! Football Club RC Lens : faut-il craindre un départ de Haise à la fin de la saison ?

Si le RC Lens ne s’attendait pas spécialement à avancer sur le recrutement d’un piston gauche cet hiver, il se pourrait que les Sang et Or soient contraints d’avancer certains plans.

En effet, comme révélé par Foot Mercato, le FC Nantes – qui cherche un remplaçant à Quentin Merlin (courtisé par l’OM) – aurait des vues sur Massadio Haïdara (31 ans). Dans le Podcast « Sans Contrôle », David Phelippeau a d’ailleurs confirmé les discussions : « C’est une vraie piste pour le FC Nantes (…) Le club est vraiment en train de bosser dessus mais ce n’est pas le seul. Il y a d’autres pistes ».

Laval redoute une offensive pour Cherni

L’offensive hivernale sur Haïdara pourrait inciter Lens à passer à l’action sur la révélation tunisienne du Stade Lavallois Amin Cherni (22 ans), afin d’amener de la concurrence à Jhoanner Chavez.

En conférence de presse, Olivier Frapolli, le coach mayennais, a évoqué l’avenir de son piston sous contrat jusqu’en juin 2025 : « On entend beaucoup de choses, que des clubs sont venus aux nouvelles. C’est faux. Au niveau du club, on n’a rien eu. Cela ne veut pas dire que ça ne se passera pas mais on n’a pas envie que ça bouge », a commenté le technicien des Tangos, pas franchement serein et pas totalement fermé à un transfert en janvier… s’il peut garder son défenseur jusqu’en juin en prêt. Outre le RC Lens, le Stade Brestois et le FC Lorient envisagent de recruter Cherni…

