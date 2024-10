RC Lens Mercato : cinq choses à savoir sur Fodé Doucouré

Comme nous vous l’avons relayé ce lundi, le RC Lens pourrait recruter un piston lors du prochain mercato hivernal et explorerait notamment la piste menant à Fodé Doucouré, qui brille depuis le début de la saison avec le Red Star en Ligue 2. Voici cinq choses à savoir sur le joueur malien.

Il est champion de National 1 avec le Red Star

Arrivé à l’été 2022 au Red Star, Fodé Doucouré a été sacré champion de National 1 la saison dernière pour sa troisième saison avec le club artésien. Promu donc cette saison en Ligue 2 avec les Audoniens, le joueur de 23 ans, auteur de son premier but dans l’anti-chambre de la Ligue 1 face au Paris FC (1-3), le 28 septembre dernier, réalise un excellent début de saison.

Il est néo-international

Des prestations qui ne passent pas inaperçues puisqu’après avoir disputé cet été les Jeux Olympiques 2024 de Paris avec les U23 du Mali, Fodé Doucouré a été appelé pour la première fois de sa carrière avec les A lors de la trêve internationale du mois de septembre. Après une première sélection contre Eswatini (0-1), le 10 septembre dernier, où il était titulaire, le natif de Bamako a enchaîné une nouvelle titularisation avec les Aigles vendredi dernier face à la Guinée-Bissau (1-0). Et il a été très bon lors de ses deux premières apparitions.

Il peut jouer aussi bien à gauche qu’à droite

Droitier d’1m72, Fodé Doucouré est polyvalent puisqu’il peut évoluer sur les deux côtés d’une défense. Titulaire au poste de latéral droit avec le Red Star, il joue au poste de piston gauche avec la sélection malienne. Mais son poste de prédilection reste le poste de latéral droit ou piston droit.

Il a déjà joué en Ligue 1

S’il venait à rejoindre le RC Lens dans les prochains mois, Fodé Doucouré ne découvrira pas l’élite puisqu’il a déjà joué en Ligue 1. C’était avec le Stade de Reims. Recruté à l’été 2019 par le club champenois en provenance de l’Académie JMG du Mali, il a fait sa première apparition en professionnel lors d'un match de championnat face à Montpellier (0-4), le le 25 octobre 2020, puis a disputé neuf autres matchs de Ligue 1 et un match de Coupe de France avec Reims avant de partir au Red Star.

Il est comparé à Hamari Traoré

Son profil n'est pas sans rappeler celui d'un certain... Hamari Traoré, natif de Bamako et ancien de la formation rémoise également. "Il joue au même poste que moi, monte bien et se bat pour son équipe. Il est courageux et ça se voit sur le terrain, c'est ce que j'aime chez lui", avait confié Fodé Doucouré au sujet de l’ancien capitaine du Stade Rennais, qui évolue désormais du côté de la Real Sociedad. Rapide, bon centreur et solide défensivement comme Hamari Traoré, Fodé Doucouré a tout d'un piston.