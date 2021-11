RC Lens - Mercato : Ghisolfi creuse une nouvelle stratégie d’avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En enregistrant les arrivées de Kevin Danso, Christopher Wooh, Przemyslaw Frankowski, Deiver Machado, Arnaud Kalimuendo et Wesley Saïd, le RC Lens a réalisé un mercato estival 2021 de haut vol. Mais alors que le prochain mercato hivernal approche à grand pas, les dirigeants lensois s'intéresseraient désormais aux jeunes internationaux, selon les informations de MSV Foot.

"Le board des Sang et Or s’intéresse aux jeunes internationaux, ça prouve une nouvelle fois que le projet mis en place est plus qu’intéressant. Il y a une short-list bien chargée, ça bosse sans relâche en interne, ce qui veut aussi dire que les joueurs qui ne satisferont pas le staff ne feront pas de vieux os, ça fait partie de la grandeur du projet", a révélé le média sur son compte Twitter.

