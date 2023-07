RC Lens - Mercato : Haise sort du silence après le départ de Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Depuis ce mardi, Seko Fofana n'est officiellement plus un joueur du RC Lens. Le milieu de terrain ivoirien poursuivra sa carrière du côté de l'Arabie saoudite et d'Al-Nassr après trois belles saisons passées dans l'Artois. VOIR AUSSI : TOUTE L'ACTUALITÉ DU RC LENS "On perd une locomotive" Présent ce vendredi en conférence de presse, Franck Haise s'est exprimé pour la première fois depuis le départ de son désormais ex-capitaine. "Avec Seko Fofana, depuis trois ans c'était que de la collaboration. Il a d'abord cru en notre projet, ce qui à l'époque en avait fait sourire plus d'un. Mais lui y croyait et nous aussi. Je crois qu'on bien fait, aussi bien Seko que le club, puisque les deux ont pris de la dimension. C'est devenu mon capitaine, un joueur éminemment important à la fois dans le onze mais aussi dans le groupe et au-delà. Il a toujours tout donné. Vous le savez, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, personne n'est irremplaçable. On perd une locomotive mais ce sera à d'autres de prendre la place sur le terrain, et à d'autres qui avaient déjà un parcours de cadre de prendre une dimension encore supplémentaire pour prendre la part qui va rester sur le plan humain. Pendant mes vacances, j'ai eu une première discussion avec Seko qui m'avait appelé pour évoquer son avenir", a confié l'entraîneur lensois dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com. Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, s'est exprimé pour la première fois depuis le départ de son désormais ex-capitaine, Seko Fofana.

Fabien Chorlet

Rédacteur