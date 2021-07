RC Lens - Mercato : l’étau se resserre autour de Facundo Medina

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Un an seulement après son arrivée au RC Lens en provenance du Club Atlético Talleres, Facundo Medina pourrait déjà quitter les Sang et Or. Auteur d'une excellente première saison en Europe où il a disputé 24 matchs de Ligue 1, le défenseur central argentin serait suivi par la Real Sociedad et le Celta Vigo.

Mais les deux clubs espagnols ne seraient pas les seuls sur le dossier. En effet, selon les informations de MSV Foot, un club portugais, dont le nom n'a pas filtré, s'intéresserait également à Facundo Medina, qui pendant ce temps-là, brille avec l'Argentine lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Acheté 3,5 millions d'euros par le RC Lens, le joueur formé à River Plate est estimé à 10 millions d'euros par le site Transfermarkt.

