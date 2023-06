RC Lens – Mercato : Naples a de la concurrence pour Danso !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Selon La Gazzetta dello Sport, l'intérêt du Napoli pour Kevin Danso se confirme. Le champion d'Italie ciblerait bel et bien le défenseur du RC Lens pour se renforcer. Des clubs anglais sur les rangs Selon Foot Mercato, Naples n'est pas seul sur le coup... « Pour Kevin Danso, l’intérêt de Naples n'est pas nouveau, indique le média. Il existait déjà avant l'arrivée de Rudi Garcia et n'a fait que se renforcer ces dernières semaines. Forte concurrence à venir de clubs de PL qui sont très chauds pour le recruter. Mais Lens n'est pas vendeur... » A suivre... Pour Kevin Danso, l’intérêt de Naples n'est pas nouveau. Il existait déjà avant l'arrivée de Rudi Garcia et n'a fait que se renforcer ces dernières semaines. Forte concurrence à venir de clubs de PL qui sont très chauds pour le recruter. Mais Lens n'est pas vendeur... https://t.co/MCf3AmEiLR — Sébastien Denis (@sebnonda) June 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Selon Foot Mercato, Naples n'est pas seul sur le coup... « Pour Kevin Danso, l’intérêt de Naples n'est pas nouveau, indique le média. Il existait déjà avant l'arrivée de Rudi Garcia et n'a fait que se renforcer ces dernières semaines. Forte concurrence à venir de clubs de PL qui sont très chauds pour le recruter. Mais Lens n'est pas vendeur... »

Laurent HESS

Rédacteur