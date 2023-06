RC Lens - Mercato : Openda relancé par un géant européen ?

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Mais sera-t-il encore au Racing en juillet ? Pas sûr. On connaît l'intérêt du RB Leipzig mais La Gazzetta dello Sport révèle ce dimanche que l'AC Milan pourrait revenir à la charge très rapidement. Les Rossoneri ne veulent pas attendre indéfiniment Marcus Thuram et ils explorent d'autres pistes. Celle menant à Loïs Openda a l'avantage de faire l'unanimité en interne, notamment chez l'entraîneur Stefano Pioli. Mais le Milan a-t-il les moyens de mettre sur la table les 45 M€ attendus par le RCL ? C'est une autre histoire...

La fiche de Loïs Openda

📰 #Gazzetta: Milan needs certainty and cannot afford to wait for #Thuram's sole response. That's why alternatives have been considered, and especially one demanded by #Pioli seems to fit the profile of Lois #Openda. pic.twitter.com/Mb5vuvq4lf