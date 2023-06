RC Lens - Mercato : un ex de l'ASSE devenu star en Premier League dans le viseur !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Depuis le début de cette journée de mardi, les nouvelles sont plutôt déprimantes pour les supporters du RC Lens avec les rumeurs persistantes d'un départ de Seko Fofana. Les dirigeants sang et or ont reconnu des contacts avec al-Nassr pour leur capitaine et fixé la barre à 40 M€. Ce que le club saoudien, s'il est vraiment disposé à recruter l'Ivoirien (cela dépend de l'Intériste Brozovic), n'aura aucun mal à payer. La seule bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que l'argent frais qui devrait tomber dans les caisses artésiennes permettra un gros recrutement.

Newcastle a fixé son tarif de sortie à 17 M€

Et justement, la presse anglaise annonce un intérêt du RC Lens pour un joueur formé à l'AS Saint-Etienne et devenu star en Premier League : Allan Saint-Maximin. A 26 ans, l'ailier virevoltant, arrivé chez les Magpies en 2019, était le chouchou des supporters jusqu'au rachat du club par l'Arabie Saoudite. Depuis, les stars sont arrivées et il a perdu sa place de titulaire. Sous contrat jusqu'en 2026, il est poussé vers la sortie. Ses dirigeants ont fixé sa mise à prix à un peu plus de 17 M€ (15 M£). Largement abordable pour le Racing. Un club italien dont l'identité n'a pas filtré serait également sur les rangs.

Les résultats du Racing Club de Lens pour 2022-23

🚨 Excl. Bids on the table from RC Lens (Champions League qualifiers) & 1 unknown Serie A club for Allan Saint-Maximin. 💰#NUFC waiting to sell for the right price (£15m). ⏳



More news as I get it. 🤝 https://t.co/J5epbwz6it pic.twitter.com/OeClriQ4wt — inside #nufc (@insider76829) June 26, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur