RC Lens – Mercato : un premier départ se profile chez les Sang et Or

Connu sur les réseaux sociaux pour un reportage sur sa famille, où l’un de ses frères fond en larmes en évoquant leur père tandis qu’un autre explose de rire, Ismaël Boura est sur le départ. Le défenseur du RC Lens, souvent utilisé au poste de piston gauche en 20/21, n’a plus vraiment de temps de jeu chez les Nordistes, et est de toute façon en fin de contrat. Ismaël Boura file à Bastia Le joueur formé à Lens, qui avait déjà connu la Ligue 2 lors de son prêt au Havre la saison dernière, devrait ainsi rejoindre Bastia selon l’Équipe. À 22 ans, le jeune franco-comorien, qui a d’ailleurs été appelé par les Comores mais a refusé la sélection pour l’instant, va ainsi découvrir un nouveau challenge. 🔄 En fin de contrat au #RCLens cet été, Ismaël Boura aurait reçu une offre de contrat du SC Bastia selon @lequipe.



L’avenir du latéral gauche #MadeInGaillette devrait s’écrire loin de l’Artois.https://t.co/vnBz8yN2YP — Clément S.L. 🇪🇺 (@ClemntSL) May 26, 2023

Pour résumer Jamais titularisé cette saison, et très peu utilisé par Franck Haise, Ismaël Boura va quitter le RC Lens cet été en quête d'un nouveau challenge. En fin de contrat, il devrait signer au SC Bastia, club ambitieux du second échelon national.

