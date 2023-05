RC Lens - Mercato : un Sang et Or prêt à mettre un stop à Mourinho !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Révélation de la saison en Ligue 1, Kevin Danso ne laisse plus tout à fait indifférent. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, deux clubs italiens seraient sur les rangs pour l'ancien d'Augsbourg. Il s'agirait de l'AS Rome de José Mourinho et du Napoli, devenu champion d'Italien pour la troisième fois de son histoire la semaine dernière.

« Ce n’est pas un problème de rester à Lens »

Le défenseur autrichien (24 ans) pourrait recaler tout ce petit monde afin de rester fidèle au RC Lens. « Rien ne me pousse à partir. Je suis dans une très belle équipe, je m’y sens bien, entouré de mes coéquipiers et du staff. Je n’ai rien qui me dit de partir. Et ce n’est pas un problème de rester à Lens », a expliqué Danso hier en conférence de presse.

Kevin Danso raconte la fin de saison du #RCLenshttps://t.co/AjhJJZlA8j — Lensois.com Live (@LensoisComLive) May 10, 2023

Pour résumer Kevin Danso (24 ans) était présent en conférence de presse ce mercredi. S’il s'est exprimé sur le but refusé à Alexis Sanchez lors de RC Lens-OM (2-1), le défenseur autrichien s’est dit prêt à rester en Artois au mercato estival.

