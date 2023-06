RC Lens - Mercato : une arrivée à 5 M€ dans les tuyaux ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

L'une des grandes forces du RC Lens cette saison aura résidé dans la capacité des remplaçants à apporter quelque chose. Parmi les supersubs, on trouve Alexis Claude-Maurice, auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 21 bouts de match. Le milieu offensif prêté par l'OGC Nice avait notamment participé à la magnifique victoire sur le PSG (3-1) le 1er janvier en marquant un but et il avait également délivré une passe dé à Strasbourg (2-2) lors du match suivant.

64,14% des supporters veulent le voir rester

Très logiquement, les dirigeants lensois seraient tentés de négocier un transfert définitif pour cet élément coté à seulement 5 M€ par Transfermarkt. Ils seraient soutenus dans leur démarche par les supporters, qui souhaiteraient à 64,12% le voir continuer en Artois selon un sondage organisé par Lensois.com. Il ne reste donc plus qu'à entamer des discussions avec l'ancien de la maison Florent Ghisolfi !

