RC Lens - Mercato : une recrue estivale veut déjà claquer la porte !

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance de la Colombie et du Millonarios FC, Óscar Cortés, qui n'a joué que 17 petites minutes depuis le début de la saison, connaît des débuts très compliqués avec les Sang et Or. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'ÓSCAR CORTÉS Cortés déjà sur le départ cet hiver ? Face à cette situation, l'ailier droit colombien voudrait déjà quitter le club artésien. Et pour cause, d'après la presse colombienne, les agents du joueur de 19 ans chercheraient à lui trouver un nouveau point de chute lors du mercato hivernal. Un départ au Portugal, aux Pays-Bas ou en Écosse serait évoqué pour Óscar Cortés, recruté 4,5 millions d'euros par le RC Lens lors du dernier mercato estival. Podcast Men's Up Life Pour résumer Recrue estivale du RC Lens, Óscar Cortés, qui n'a joué que 17 petites minutes depuis le début de la saison, voudrait déjà quitter le club artésien. Ses agents chercheraient à lui trouver un nouveau point de chute lors du mercato hivernal.

