RC Lens - Mercato : une révélation de Ligue 1 visée par l'OM pour renforcer le milieu ?

Lancé en Ligue 1 à l'automne 2021 par Julien Stéphan, Habib Diarra a fait son trou au RC Strasbourg lors de la saison qui vient de s'achever. A seulement 19 ans, le milieu de terrain polyvalent a inscrit 3 buts et délivré autant de passes décisives en 29 matches, au sein d'une équipe ayant lutté toute l'année pour ne pas être reléguée. Et cela alors que son profil est celui d'un joueur défensif.

Une indemnité d'environ 4 M€

Ses performances ont tapé dans l'œil de plusieurs clubs, affirme L'Equipe, et notamment le RC Lens ! Le quotidien sportif ne précise pas si les Sang et Or ont déjà entamé des discussions ou s'ils comptent le faire dès cet été. Quoi qu'il en soit, Diarra est lié à l'autre Racing jusqu'en 2027 et sa cote se situe aux alentours de 4 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt. L'OM, qui le surveille depuis quelque temps, est également intéressé.

La fiche d'Habib Diarra

