RC Lens - Mercato : Varane de retour, la bonne idée est lancée

Football Club RC Lens

Ce mercredi, le tabloïd The Sun fait un point sur l'avenir de Raphaël Varane. Selon lui, il ne fait aucun doute que le défenseur central de 30 ans quittera Manchester United en juin, lui qui a perdu sa place ces dernières semaines au profit d'Harry Maguire. Et qui n'a jamais réussi à stabiliser l'édifice des Red Devils depuis son arrivée en provenance du Real Madrid pour 40 M€ à l'été 2021. Le manager de MU, Erik ten Haag, veut le conserver jusqu'à la fin de la saison au cas où il y aurait un pépin en défense mais après, bye bye ! VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Medina ou Danso pourrait partir l'été prochain The Sun annonce des pistes en Italie et en Arabie Saoudite pour le champion du monde 2018. Mais l'ancien journaliste de l'AFP Laurent Mazure a une autre idée : un retour dans son club formateur, le RC Lens. L'idée serait doublement séduisante pour les Sang et Or puisqu'en plus d'attirer un joueur mondialement connu à la mentalité exemplaire, il y a de grandes chances que Facundo Medina ou Kevin Danso soit courtisé lors de la prochaine intersaison, ce qui les obligerait à recruter dans ce secteur. Reste la problématique du salaire de Varane, estimé à un million d'euros par mois, et de son indemnité de transfert... Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Son retour au #Rclens serait vraiment fantastique d'un point de vue symbolique et même sportif. Toutefois, à ce jour, le trio Gradit-Danso-Medina est indéboulonnable. Reste à anticiper la saison 2024-2025 😉 https://t.co/98cN6TCUsQ — Laurent Mazure (@Laurentmazure) November 22, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer A seulement 31 ans mais après trois saisons très décevantes, Raphaël Varane sera poussé vers la sortie par Manchester United l'été prochain. Le RC Lens, qui pourrait perdre Facundo Medina ou Kevin Danso, est invité à faire revenir l'un des meilleurs joueurs sortis de son centre de formation.

Raphaël Nouet

Rédacteur