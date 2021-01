L'ASSE vient tout juste de prendre la décision. Et d'annuler sa conférence de presse en raison, bien entendu, de la crise sanitaire et des cas de Covid-19 à déplorer au sein du groupe professionnel. Le club du Forez communiquera dans l'après-midi dès qu'il disposera de plus amples et plus précises informations sur les tests en cours. Avec 5 avérés au sein de l'effectif stéphanois et d'autres suspicions, la menace d'un report du match à Strasbourg ce dimanche (15h) est bien réelle.

Nous vous le disions il y a quelques minutes, deux cas de Covid-19 supplémentaires ont été détectés au sein du groupe professionnel. Et ce à deux jours du voyage en Alsace pour y affronter le RC Strasbourg.