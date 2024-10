Équipe de France : Deschamps réagit à l’affaire Mbappé

Ce lundi soir, l'équipe de France est venue à bout de la Belgique (1-2), et a signé un troisième succès de suite en Ligue des Nations. Sans leur capitaine Kylian Mbappé, les Bleus ont donc fait le plein de points en cette trêve d'octobre. L'actualité était pourtant très agitée autour d'eux, avec l'escapade de Mbappé à Stockholm. Et la presse suédoise est allée plus loin en révélant que le joueur du Real Madrid était visé par une enquête de la police suédoise pour "viol et agression sexuelle". Sur ses réseaux sociaux, l'ancien Parisien a crié à la "fake news". Un sujet brûlant que Didier Deschamps a commenté en conférence de presse après la victoire face aux Diables Rouges.

Didier Deschamps sort du silence

"En ce moment, ça sort de partout, n’importe comment. Faire la part des choses entre le vrai et le faux… J’ai l’impression que certains veulent tout lui mettre sur le dos. Info, intox, je ne vais pas échanger avec lui là-dessus, il est assez grand et il a suffisamment de moyens pour communiquer. Je ne pointe personne du doigt, chacun est libre d’écrire ou de dire ce qu’il veut, mais il y a un environnement très négatif. Là il faut faire attention, on parle de… Mais quand vous reprenez des choses… Je ne vais pas dire que je sais, parce que je ne sais pas, mais il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n’importe quoi. (...) Pourtant il y a des choses pas difficiles à vérifier, mais si vous accordez du crédit à n’importe quoi... Je prends beaucoup de recul, mais ce n’est pas une bonne chose pour l’équipe de France, bien évidemment", a déploré le sélectionneur, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Deschamps déplore un environnement "très négatif" autour de Mbappé



