Le Real Madrid n'y croit pas pour Mbappé, le FC Barcelone fonce sur sa prochaine cible

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Marca : le Real ne change pas d'attitude devant les avances de Mbappé

L'interview au vitriol de Kylian Mbappé dans France Football n'a pas changé la posture du Real Madrid le concernant : les Merengue seraient décidés à attendre janvier 2024 pour le recruter gratuitement, quand bien même sa situation devient intenable au PSG.

AS : Mbappé, haute tension

En Espagne, on s'est bien sûr délecté des propos du natif de Bondy dans FF et des réactions que cela engendré. Notamment le fait que plusieurs de ses coéquipiers au PSG avaient mal pris ses propos et contacté Nasser al-Khelaïfi pour s'en plaindre.

📰 Esta es la #PortadAS del 9 de julio



⚡ Mbappé, alta tensión pic.twitter.com/L9WOWVAfa3 — Diario AS (@diarioas) July 8, 2023

Du côté de la presse catalane

Sport : Oriol Romeu dingue à l'idée de venir au Barça

Après avoir finalisé la venue de Vitor Roque en janvier prochain, la direction du Barça va s'attaquer au dossier du successeur de Sergio Busquets. Qui devrait être le milieu défensif de Gérone Oriol Romeu. Le joueur de 31 ans serait très enthousiaste à l'idée de jouer chez les Blaugranas car il considère que c'est la chance d'une vie.

Mundo Deportivo : Vitor Roque, c'est fait

L'autre grand quotidien sportif catalan fait sa Une sur le recrutement de la pépite brésilienne Vitor Roque. L'attaquant de 18 ans a paraphé son contrat de six ans (plus un en option) hier, même si le FCB ne l'a pas annoncé officiellement.

PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO PARA EL DOMINGO pic.twitter.com/Lu5wLHEtrb — Grouchy™ (@Grouchy_sv) July 9, 2023

Podcast Men's Up Life