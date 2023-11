Une altercation a éclaté entre Messi et un joueur du Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le choc entre le Brésil et l'Argentine cette nuit a été très chaud, au Maracana de Rio. Des incidents ont éclaté en tribunes et les forces de l'ordre n'ont pas ménagé les supporters argentins, que le gardien Emiliano Martinez a voulu défendre. Sur le terrain, l'Argentine l'a emporté 1-0 g^race à un but de Nicolas Otamendi, et le public s'en est pris à sa propre équipe en fin de match, notamment au sélectionneur Fernando Diniz.

Rodrygo l'a traité de lâche

La rencontre a également été marquée par un échange houleux entre Rodrygo et Lionel Messi, assisté de Rodrigo De Paul. L'attaquant du Real s’est emporté en traitant les Argentins de lâches. Ce à quoi l’octuple Ballon d’Or a répondu : "Nous sommes champion du monde, pourquoi sommes-nous des lâches ? Fais attention à ta bouche." Ambiance tendue !

CLIMA CALIENTE: Messi y Rodrygo, cara a cara en el Maracaná antes del arranque del encuentro. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/vV3FNGXrnJ — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

