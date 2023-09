OL : c’est confirmé pout Glasner, un coach de renom menace son avenir à Lyon !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

John Textor ne chôme pas. Alors qu’il est actuellement à Lyon, où il a participé au Conseil d’administration du club mercredi soir, le grand patron de l’OL s’active afin de trouver la meilleure solution de remplacement possible à Laurent Blanc. L’entraîneur français, sur la sellette, sera limogé dès lors que l’Américain aura trouvé le technicien qui lui convient. Dans cette optique, il explore parallèlement plusieurs pistes d’entraîneurs étrangers libres. Comme déjà évoqué hier, une piste de choix, validée par tout l’état-major d’Eagle et de l’OL, mène à Oliver Glasner.

Un autre coach étranger menace Glasner

L’Autrichien est libre depuis son départ de l’Eintracht Francfort, cet été. Il possède une très grosse expérience à Wolfsburg (87 matches entre 2019 et 2021) et avec Francfort (97 matches depuis 2021), où il a gagné la Ligue Europa en 2022. Des discussions sont déjà entamées et elles pourraient s’accentuer dans les prochaines heures. Le site Olympique et Lyonnais ajoute que Textor est allé le rencontrer hier après-midi à Salzbourg, sans que rien ne filtre de de ces échanges.

Un autre entraîneur étranger de la même veine est également présent dans la short-list de l’OL, mais son nom n’a pas filtré. Les informations de Sky Sports font état d’un intérêt pour l’Espagnol Julen Lopetegui (57 ans), ex-sélectionneur de la Roja (2016- 2018) et entraîneur du Real Madrid (de juillet à octobre 2018), actuellement libre et conseillé par Jorge Mendes, influent auprès de Textor.

Pour #Glasner on confirme l'information @hugoguillemet de L'Equipe. John Textor a pris un vol ce jeudi pour aller échanger avec lui. — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) September 7, 2023

