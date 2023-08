Real Madrid : Ancelotti dénonce un scandale pour Vinicius et s'enflamme pour un joueur du Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Dans un premier temps, Carlo Ancelotti a tranché la question du gardien de but et si Kepa a signé son prêt en début de semaine, ce n'est pas l'Espagnol qui jouera dans les buts du Real Madrid face à Almeria. « Kepa s'adapte très bien à sa première semaine. Il montre beaucoup de qualité, mais demain on continue avec Lunin, qui a très bien tenu sa place à Bilbao (...) Comme ils sont tous les deux très bons, ils auront tous les deux beaucoup de minutes de toute façon ».

Militao remplacé par un jeune de la Castilla

Concernant le pépin physique d'Eduardo Camavinga à l'entraînement, le Mister a assuré que ce n'était pas grave et qu'il pourrait même être titulaire demain. « Luka Modric et Toni Kroos sont en forme et prêts à jouer demain », a-t-il rappelé. D'une manière générale, Ancelotti a pesté contre la surchage de matchs et la chaleur à l'origine des gros pépins qui frappent les Merengue : « Comment ne pas être d'accord avec ce qu'a dit Guardiola. Ils essaient d'améliorer la qualité du spectacle en organisant plus de matchs, alors qu'ils doivent faire le contraire. Ni les entraîneurs ni les joueurs ne décident de quoi que ce soit (…) Les plus touchés sont les joueurs, qui souffrent de plus de blessures et ne peuvent pas apporter la qualité qu'ils ont parce que la fatigue et les blessures les affectent ».

Concernant Eder Militao, le technicien a confirmé qu'il ne serait pas remplacé : « Cette semaine, Marvel s'est entraîné et nous en avons d'autres comme Carrillo ou Asensio qui vont bien. Jusqu'au retour de Militao, nous utiliserons un joueur de la Castilla dans la rotation ».

Ancelotti ne comprend pas l'absence de Vinicius aux UEFA Awards

Carlo Ancelotti a également réagi à la polémique du moment comme le refus du Real Madrid de se plier aux nouvelles règles de diffusion quitte à ne pas toucher les 13 M€ promis : « Le Real Madrid a le droit d'agir comme il le fait. Pour moi, le vestiaire est sacré, et avoir une caméra à l'intérieur du vestiaire avant un match n'a aucun sens ».

Autre point sensible : l'absence de Vinicius Jr pour le titre de meilleur joueur UEFA de l'année. « Vinicius est l'un des meilleurs, sinon le meilleur. Tous les fans du Real Madrid le pensent, mais pour lui, c'est plus que suffisant. Il n'a pas besoin de plus pour se motiver. Rien ne me suprend dans le football. Je n'ai pas d'explication sur le pourquoi de son absence. Tout le monde sait ce qu'il a apporté ces trois dernières années. Au Real Madrid, c'est celui qui a fait le plus de différence... » Pour rappel, l'UEFA a désigné Lionel Messi (ex-PSG, Inter Milan), Erling Haaland (Manchester City) et Kevin De Bruyne (Manchester City) parmi les trois finalistes...

Enfin, l'Italien s'est exprimé en faveur du fait qu'Ansu Fati ne quitte pas la Liga : « Ansu Fati a beaucoup de talent, il a encore un grand futur devant lui ». De là à l'imaginer au Real Madrid ? Une petite phrase qui risque de faire réagir chez les Blaugranas...

