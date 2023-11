Real Madrid : Ancelotti furieux, un saisissant coup de gueule est annoncé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ca commence en effet à faire beaucoup. Et comme le redoutaient forcément les supporters du Real Madrid, l'actuelle trêve internationale n'a vraiment pas été une réussite pour leur club. Déjà privé cette saison de Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois, Kepa Arrizzabalaga, Dani Ceballos et Arda Güler, Carlo Ancelotti a également perdu, et en quelques jours, Camavinga et Vinicius Jr pour plusieurs mois.

Conférence de presse attendue

Selon le quotidien AS, l'Italien serait particulièrement remonté contre la FIFA et le calendrier démentiel imposé aux joueurs internationaux. Dans son viseur, également, l'UEFA. A tel point que Ancelotti éprouverait le besoin de partager son courroux lors de sa prochaine conférence de presse.

Ce devrait être vendredi ou samedi avant le déplacement des Madrilènes sur la pelouse de Cadiz, match prévu dimanche dès 18 heures.

