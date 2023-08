Real Madrid : Bellingham contrarie Tchouaméni, le Français s’en amuse

Ce sont deux des milieux les plus talentueux de leur génération. Après avoir été adversaires, ils partagent désormais le vestiaire du Real Madrid depuis le début de l'été. Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni s'amusent à l'entraînement.

Sur son compte Twitter, Aurélien Tchouaméni a posté une photo de lui à l'entraînement où on le voit tirer, mais sa frappe est contrée par Jude Bellingham. Cette action rappelle le but inscrit par le Français face à l'Anglais lors de la Coupe du Monde 2022, où cette fois-ci, Jude Bellingham n'avait pas réussi à contrer la frappe, qui s'est amusé de cette étrange ressemblance.

Same action but not the same finish today 😅😂@BellinghamJude pic.twitter.com/9TJlbvvEHk