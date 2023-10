Real Madrid, PSG : Bellingham met un éclat à Cristiano Ronaldo, Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Rien ne semble arrêter Jude Bellingham depuis son arrivée au Real Madrid. Si l’on ecepte quelques récentes prestations en demi-teinte, la star anglaise est de loin la meilleure pioche du mercato estival par sa faculté d’adaptation, son influence sur le jeu merengue mais aussi et surtout son efficacité.

Bellingham égale déjà Cristiano Ronaldo

En cet exercice 2023-2024, Bellingham a déjà inscrit pas moins de 7 buts en 22 frappes, ce qui est déjà mieux qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé en terme de réalisme. As, qui évoque ce phénomène sur sa Une du jour, va plus loin et ajoute que le crack de 20 ans a égalé Cristiano Ronaldo au rang de meilleur début de saison pour un joueur du Real Madrid avec 6 buts en 7 matches de Liga. Demain, ces débuts idylliques pourraient se prolonger à Naples en Ligue des champions (21h).

La Ryder es europea con Rahm como protagonista. pic.twitter.com/kVzlp679IR — Paco López (@PacoLopezpress) October 2, 2023

Podcast Men's Up Life