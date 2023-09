Real Madrid : Courtois fait une grande annonce pour son retour !

Même si cela ne se sent pas au niveau des résultats (5 victoires en 5 journées de Liga), le Real Madrid a perdu gros le 10 août dernier avec la grave blessure de Thibaut Courtois. Car depuis plusieurs saisons, mais surtout en 2021-22, le gardien belge évoluait à un niveau incroyable. Il avait presque gagné à lui tout seul la finale de Champions League 2022 contre Liverpool (1-0) au Stade de France avec une série d'arrêts extraordinaires. Sa rupture des ligaments croisés à un genou faisait craindre le pire pour les Merengue, qui parviennent pour le moment à surmonter ce handicap.

Mais est-ce que ce sera encore le cas lorsque le niveau de l'opposition va s'élever, notamment lors des matches à élimination directe en C1 ? Pas sûr. La bonne nouvelle, c'est que Courtois pourrait être là dans le sprint final de la saison ! C'est ce qu'il a déclaré hier à El Chiringuito. Le Belge a rappelé que ce type de blessure nécessitait entre sept et neuf mois de rééducation. Il espère donc être sur les terrains en avril-mai. Quand tout se joue réellement et quand toute équipe de haut niveau se doit d'avoir un gardien au top...

