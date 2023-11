Real Madrid : Florentino Pérez a rendu un bel hommage à Karim Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce samedi se tient l'assemblée générale du Real Madrid. Au cours de celle-ci, Florentino Pérez va présenter son bilan et dévoiler ses futurs projets, tout en en faisant valider certains par un vote des socios. Ainsi, les supporters devraient valider un troisième emprunt pour financer la fin des travaux du Bernabeu. Pour démarrer cette AG, le président de la Maison Blanche a prononcé un discours. Au cours duquel, il a eu une pensée pour Karim Benzema, parti cet été en Arabie Saoudite.

"Jamais les supporters du Real n'oublieront ton football"

"Nous avons vécu de très grands moments et je voudrais parler de Karim Benzema. Karim, tu es arrivé à 21 ans, tu as joué 14 ans au Real Madrid et tu as remporté 25 titres. Jamais les supporters du Real n'oublieront ton football. Tu n'as pas été qu'un simple footballeur dans une période merveilleuse du club. Tu es le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, le cinquième au niveau des matches joués. Et évidemment, il y a ce Ballon d'Or 2022 qui nous a rendu heureux. Nous te disons simplement merci."

🥹 FLORENTINO PÉREZ manda un cariñoso recuerdo a BENZEMA:



"Gracias Karim, los madridistas no OLVIDAREMOS tu FÚTBOL JAMÁS". pic.twitter.com/7lIsY2dee7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 11, 2023

