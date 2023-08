Real Madrid : Georgina Rodriguez et Eva Longoria s’échangent des amabilités

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si les deux femmes ont toutes deux la peau bronzée, des yeux marrons et les cheveux bruns, ce n'est pas pour leur physique que les internautes ont comparées Eva Longoria et Georgina Rodriguez, cette fois-ci.

Le même petit plaisir

Eva Longoria s'est rendue à Malaga pour assister à un gala de charité organisé par la Global Gift Foundation. Avant de se rendre au gala, Eva Longoria a publié une vidéo d'elle en train de manger du jambon. Les internautes l'ont immédiatement comparée à Georgina Rodriguez, qui est montrée en train de déguster du jambon à plusieurs reprises dans son documentaire Netflix, "I'm Georgina", selon MARCA. Georgina Rodriguez a pris cela de la meilleure façon possible et a répondu en adressant un message d'amour à Eva Longoria : "Le plus précieux". Les deux belles brunes partagent donc un péché mignon en commun !

🤔 ¿Qué piensa Georgina de su comparación con Eva Longoria?https://t.co/NI2Uc61MIG — Tiramillas (@tiramillas) July 25, 2023

