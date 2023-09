Real Madrid : la grosse annonce d’Ancelotti sur Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ce samedi, le Real Madrid a eu chaud. Les coéquipiers de Luka Modric se sont imposés au bout du suspense face à Getafe (2-1). Un succès important qui permet aux Madrilènes de conforter leur place de leader, ça fait 12 points en 4 journées. Carlo Ancelotti est revenu sur le match de son équipe.

« C'était un match difficile parce que Getafe défend très bien. Le match a été d'autant plus compliqué car nous avons rapidement encaissé un but. En deuxième mi-temps, le match a été différent et nous avons mérité de gagner, nous avons contrôlé le jeu et nous avons eu beaucoup d'occasions de marquer », a lancé le coach des Merengue face à la presse.

Les mots d’Ancelotti pour son chouchou

"Jude peut marquer 15 buts sans problème"

Encore buteur miracle ce samedi, la performance de Jude Bellingham a été saluée par Carlo Ancelotti. « Ça performance n'est pas surprenante. Il peut arriver à 15 buts sans problème. Il bouge très bien et c'est pour cela qu'il marque autant de buts. C'est un joueur qui apprend très vite, il ne faut pas lui répéter les choses trop souvent », a lancé l’entraîneur italien.

