Real Madrid – Manchester City : Haaland, le style Guardiola… Ancelotti s’exprime

"Gagner. Il faut être bon dans ce match. Ce n'est pas seulement le résultat qui compte, c'est la façon dont vous jouez et si vous évitez les problèmes. Être très exigeant. (…) Nous utiliserons notre capacité, notre qualité, notre expérience.... Celui qui sera le plus fort dans ses vertus gagnera ».

« Il est très dangereux, on le voit. Il est dangereux, mais il n'y a pas que lui. C'est une équipe complète qui joue très bien au football. Nous nous efforçons d'arrêter une équipe qui semble inarrêtable. Nous aurons nos chances. Nous sommes en bonne forme. Au même niveau que la saison dernière. Ce qui compte, c'est la motivation, l'enthousiasme... Gagner la Coupe, c'est du bonus ».

« C'est une équipe plus complète que l'année dernière. Gabriel Jesus a été très dangereux, mais c'est différent de Haaland. Peut-être que maintenant ils profitent plus des longs ballons, des deuxièmes options. Mais le style est le même ».

