Real Madrid – Manchester City : la revanche, Haaland, la désillusion de l’an dernier… Guardiola est prêt !

Les chances de gagner au Bernabeu :

« Nous avons beaucoup de respect pour le Real Madrid, c'est le roi de cette compétition. Mais nous n'avons peur de rien. Il y a un match retour et quoi qu'il arrive, la décision ne sera pas prise demain ».

La possibilité de gagner la Ligue des champions :

« Il y a sept ans, quand nous sommes arrivés, nous pensions que nous allions gagner la Ligue des champions... et l'année suivante, c'était la même chose. Je n'aimerais pas avoir une équipe qui gagne la Ligue des champions et qui descend d'année en année. Le plus important est que le club soit stable. Le club de Madrid en est un exemple. Le fait d'être toujours là signifie que c'est un club stable et sain. Quand vous y arrivez aussi souvent, vous finissez par gagner ».

Les souvenirs de l’an dernier :

« Nous ne sommes pas là pour nous venger, ce qui s'est passé dans le passé s'est passé et c'est tout. Nous avons fait tout ce que nous pouvions et nous n'avons pas réussi. Nous devons être meilleurs et nous venons ici pour obtenir un bon résultat... pour avoir une chance à Manchester ».

Une nouvelle approche ?

« J'ai toujours aimé la façon dont nous avons joué et cette année aussi. La pression est très forte, d'homme à homme... mais les adversaires jouent aussi et parfois c'est difficile. Qu'est-ce qu'ils sont, des boiteux ? Demain, il y aura des moments de souffrance, comme dans tous ces éliminatoires. Mais si vous avez Haaland, comment ne pas en profiter, nous jouerons pour lui ! ».