Real Madrid : Bellingham se prend un premier scud venu du FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Clasico est déjà lancé. En début de semaine, le Real Madrid a officialisé la signature de Jude Bellingham en provenance du BVB. Un recrue phare félicitée en Espagne mais qui ne fait pas peur aux joueurs du grand rival, le FC Barcelone. Dans un entretien accordé à Sport, Gavi n’a pas caché son indifférence et sa confiance face à l’arrivée de la jeune star anglaise en Liga.

« Bellingham ? Madrid peut signer qui il veut, mais je m'en fous. On a une super équipe, avec beaucoup de jeunes, on ira toujours jusqu'à la mort pour gagner », a commenté l’international espagnol actuellement en sélection avec la Roja. Le message est lancé et les prochaines confrontations entre les deux pépites s’annoncent déjà très intéressantes.