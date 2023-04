Real Madrid : Totti déclare sa flamme aux Merengue

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Francesco Totti était en visite au Real Madrid ce dimanche. L'Italien a assisté à l'entraînement des Madrilènes et il s'est confié au site du club, lui qui avait failli signer au Real et reçu l'ovation de Santiago Bernabeu avec la Roma, son club de toujours.

« Après la Roma, le Real Madrid est pour moi ma deuxième équipe »

« Cette ovation, c'est un sentiment que je garderai avec moi pour le reste de ma vie », a-t-il expliqué. Avant d'ajouter... « Carlo Ancelotti et moi avons une belle relation. C'est une personne vraie, pure, qui transmet de la positivité. Il m'a donné la possibilité de venir, de connaître le Real Madrid City et me voilà. Après la Roma, le Real Madrid est pour moi ma deuxième équipe et le club que j'ai toujours soutenu et admiré. » Proche de Luka Modric, Totti espère que le Real se qualifiera pour une nouvelle finale de C1 le mois prochain. « Contre City, c'est une finale en demi-finale. Ce sont deux grandes équipes et deux grands clubs. Tout peut arriver. Je soutiens le Real Madrid et j'espère qu'il ira en finale ».